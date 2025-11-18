Privatização de 2015 em causa. Judiciária faz buscas na TAP e na Barraqueiro

A operação de bucas desencadeada esta terça-feira na TAP e na Barraqueiro é dirigida pelo DCIAP. Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de fraude, burla qualificada e branqueamento.





A investigação diz respeito ao processo de privatização em 2015, no qual a TAP foi vendida a um consórcio liderado pelos empresários David Neelman e Humberto Pedrosa. A privatização da TAP ocorreu em 2015, durante o Governo de Pedro Passos Coelho. A ministra das Finanças era Maria Luís Albuquerque e o secretário de Estado com a tutela da TAP era Miguel Pinto Luz – atual ministro com a tutela da companhia aérea.



O inquérito que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal teve origem numa queixa apresentada, em 2023, pelos então ministros dos Transportes e Finanças, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, respetivamente.



Em causa estão suspeitas de que o empresário David Neelman tenha usado fundos próprios da companhia aérea portuguesa para, juntamente com Humberto Pedrosa, o proprietário da Barraqueiro, a comprar. Além da TAP e da empresa de transportes Barraqueiro, os inspetores da Polícia Judiciária estão ainda a fazer buscas em empresas de consultadoria e escritórios de advogados.



A situação foi sinalizada pela Inspeção Geral de Finanças que, em 2024, apontou a coincidência entre o valor das prestações suplementares de capital a que os dois empresários estavam obrigados a fazer na TAP e um contrato já existente entre a empresa e a fabricante de aviões Airbus.



Em 2023, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP enviou a documentação recolhida para o Ministério Público.



A CPI encontrou fortes indícios, na documentação enviada pela TAP SA e TAP SGPS, de que um conjunto de pagamentos de despesas da DGN (empresa de David Neelman) com a compra da TAP foi pago pela própria companhia aérea portuguesa.



Entre os pagamentos estão despesas de consultadoria (15 milhões); salários dos administradores, já após a compra, pagos através de uma prestação de serviços, evitando pagamento à Segurança Social; e uso indevido de viaturas da empresa.





(em atualização)