Problemas com água na praia do Ouro em Sesimbra atribuidos a descargas irregulares do porto de pesca

"Depois do trabalho de campo desenvolvido nos últimos dias por técnicos da Câmara Municipal, SIMARSUL e APSS, foi comprovado e assumido pelos presentes que os incidentes que causaram os constrangimentos no funcionamento da ETAR foram resultantes de descargas irregulares de resíduos provenientes do Porto de Sesimbra no sistema de águas residuais", refere em comunicado a autarquia de Sesimbra, no distrito de Setúbal.

A comunicação surge depois de uma reunião, com caráter de urgência, entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a SIMARSUL, a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) e a Docapesca na sequência e uma análise de rotina à água da praia do Ouro ter determinado o seu encerramento no final do dia de quinta-feira.

O encontro realizou-se nos Paços do Concelho, a pedido do presidente da Câmara Municipal, Francisco Jesus, "para abordar acontecimentos da última semana, que colocaram em causa o bom funcionamento da ETAR de Sesimbra e o tratamento eficaz das águas residuais do município".

A praia tinha sido interditada a banhos no final da tarde de quinta-feira, após uma análise de rotina da Agência Portuguesa de Ambiente (realizada na terça-feira e com resultados dois dias depois) ter revelado parâmetros alterados, tendo sido reaberta na sexta-feira após uma análise com "resultados compatíveis com a prática balnear".

A praia do Ouro tem Bandeira Azul, Bandeira Qualidade de Ouro e as suas águas têm tido resultado "Excelente" desde 2011.

Na quinta-feira, em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia, Francisco Jesus, disse que assim que foi informado do caso contactou a SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A, responsável pela gestão e exploração do sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da península de Setúbal, tendo apurado que foram feitas duas descargas diretas para o mar em 01 e 08 de agosto (duas sextas-feiras).

Francisco Jesus disse ainda estar indignado com a situação, particularmente por as "descargas terem sido apenas participadas à APA por `email` nas segundas-feiras seguintes", nos dias 04 e 11 de agosto.

No sábado a SIMARSUL -- Saneamento da Península de Setúbal - considerou ser "pouco verosímil" qualquer relação direta entre o funcionamento da infraestrutura e os resultados de uma análise à qualidade da água.

Em comunicado, a SIMARSUL indicou que identificou recentemente "a ocorrência de afluências indevidas à rede de drenagem municipal, contendo elevadas quantidades de restos de peixe e escamas", acrescentando que a situação é alheia à sua responsabilidade e "originou duas anomalias pontuais de funcionamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), as quais foram prontamente resolvidas".

A empresa assegurou que as ocorrências foram comunicadas de imediato à APA e à Câmara de Sesimbra.

"Importa ainda esclarecer que a SIMARSUL trata as águas residuais que lhe são encaminhadas através das redes municipais, após o que faz a devolução da água tratada ao meio marinho através de emissário submarino afastado da costa, cumprindo integralmente os requisitos legais e ambientais aplicáveis", lê-se na nota.

Na reunião realizada hoje entre as várias entidades, segundo comunicado da autarquia, ficou o compromisso de melhoria da comunicação, para permitir uma intervenção mais rápida em caso de necessidade e ficou definida, sobre proposta da Câmara Municipal, a realização de uma vistoria urgente e mapeamento da infraestrutura do sistema de águas residuais e pluviais internas do Porto de Sesimbra, envolvendo as entidades presentes no encontro de hoje e a APA.

"Pretende-se, desta forma, que sejam encontradas as soluções técnicas para que a situação ocorrida nos últimos dias não se repita", acrescentou a autarquia.