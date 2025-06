"Problemas de operacionalização". Governo quer tornar apoio à renda "mais entendível e ágil"

"Os programas de apoio à renda têm vários problemas de operacionalização e é nesses que estamos a trabalhar, no sentido de desburocratizar os programas e torná-los mais entendíveis e mais ágeis", diz Patrícia Gonçalves Costa esta manhã no Ponto Central, do Programa da Manhã.





A governante afirma que o executivo tem investido nestes programas como forma de dar uma resposta de curto prazo em situações urgentes, lembrando que o Fundo de Emergência Habituacional "está em processo legislativo".





Quanto ao cumprimento do programa "Construir Portugal", apresentado em maio do ano passado e que inclui medidas estruturais, Patrícia Gonçalves Costa não adianta detalhes e diz apenas que a meta é março do próximo ano.





Sobre as 26 mil casas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência, a secretária de Estado da Habitação assegura que o Governo continua a trabalhar com os municípios para cumprir a meta, apontando que "importa-me acima de tudo responder às famílias que têm a sua candidatura no programa".

Patrícia Gonçalves Costa sublinha que as casas devolutas ou sem ocupação vão ser reabilitadas e o objetivo é serem usadas no programa de arrendamento acessível.