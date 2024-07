Processo BESA. Álvaro Sobrinho e Ricardo Salgado vão a julgamento

Ricardo Salgado e Álvaro Sobrinho vão a julgamento no caso BES Angola. A decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa foi conhecida esta segunda-feira. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa enviou hoje o ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola (BESA) Álvaro Sobrinho, o banqueiro Ricardo Salgado e mais três arguidos a julgamento, validando na integra a acusação do Ministério Público.