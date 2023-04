Processo BES/GES. Debate instrutório adiado para maio

Foi adiado para 2 de maio o inicio do debate instrutório do processo Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. Ricardo Salgado é o mais mediático de 25 arguidos. O ex-banqueiro responde por 65 crimes, num caso já considerado como um dos maiores processos da história da justiça portuguesa.