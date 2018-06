Processo Casa Pia. Portugal condenado a indemnizar Paulo Pedroso

RTP12 Jun, 2018, 10:01 / atualizado em 12 Jun, 2018, 10:20 | País

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Estado português a pagar 68555 euros a Paulo Pedroso.







De acordo com a decisão hoje divulgada, o Tribunal Europeu deu razão a Paulo Pedroso, que exigia



uma indemnização por ter sido detido preventivamente em 2003 sem indícios suficientes.





A sentença do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem dá ao Estado três meses para indemnizar o socialista, que foi detido em 2003 quando era deputado e porta-voz do Partido Socialista. Um momento que foi na altura captado em direto pelos canais de televisão.



Paulo Pedroso permaneceu em prisão preventiva entre maio e outubro de 2003, no âmbito do inquérito então em curso no Ministério Público.









Paulo Pedroso acabou por não ir a julgamento no caso de abusos sexuais da Casa Pia.