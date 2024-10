Processo do Grupo Espírito Santo começa a ser julgado

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O processo BES/ GES, o maior dentro do chamado universo Espírito Santo, começa esta terça-feira a ser julgado, mais de dez anos depois da falência do banco. No banco dos réus do Campus de Justiça, em Lisboa, sentam-se 18 arguidos. Há perto de 700 testemunhas para ouvir e três centenas de alegados crimes para julgar.