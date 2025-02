Processo Tutti-Frutti. Deduzida acusação contra 60 arguidos

Em comunicado, o Ministério Público indicou que foi deduzida a acusação, "para julgamento em tribunal coletivo, no âmbito do inquérito conhecido como Processo Tutti-Frutti'".



Foram acusados 60 arguidos "pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, corrupção ativa e passiva agravadas, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, falsificação ou contrafação de documento agravada e burla qualificada". Os antigos ministros socialistas Fernando Medina e Duarte Cordeiro não estão entre os acusados do processo.





Em causa está a prática de atos "por parte de titulares de cargos políticos no exercício de funções, tendo o Ministério Público requerido ainda a condenação dos arguidos na perda dos mandatos referentes a cargos políticos de natureza eletiva que estes, então, se encontrem a desempenhar efetivamente, sem prejuízo da declaração de inelegibilidade em atos eleitorais".



O mesmo documento adianta que foi ainda "requerida a perda das vantagens obtidas pelos arguidos com a prática dos crimes" e proferido um despacho de "arquivamento relativamente a seis arguidos, dois dos quais são, atualmente, deputados à Assembleia da República".



O inquérito foi dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária – Unidade Nacional de Combate à Corrupção.