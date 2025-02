Processo tutti-frutti demorou muito tempo a ser concluído, diz PGR

"Oito anos é muito tempo, é verdade. Mas nós queremos que esses prazos acabem", afirmou Amadeu Guerra.





Amadeu Guerra ressalva que a investigação acelerou depois de ter sido criada, em 2023, uma equipa especial para o caso. Contudo pede, uma vez mais, rapidez na investigação dos casos mais mediáticos.

Nestas declarações, à saída de uma reunião de trabalho com magistrados do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal Central Administrativo Sul, em Lisboa, Amadeu Guerra aplaudiu ainda os esforços de todos os envolvidos na captura de todos os presos que fugiram de Vale de Judeus, em setembro.





O PGR fala num triunfo da Justiça.