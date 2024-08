Foto: Pedro A. Pina - RTP

A peregrinação de agosto junta milhares de pessoas em Fátima para participar na procissão das velas e na celebração do 13 de agosto. Numa cerimónia no Santuário de Fátima, o bispo de Coimbra criticou "os malfeitores que prometem paraísos aos pobres das periferias do mundo".