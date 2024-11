Procurador Rui Cardoso é o novo diretor do DCIAP

De acordo com a mesma fonte, a nomeação foi hoje decidida pelo plenário do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), esta manhã, por "voto secreto e maioria".

Com esta decisão, Rui Cardoso sucede a Francisco Narciso como diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o departamento do Ministério Público dedicado a investigar a criminalidade mais complexa.

Francisco Narciso foi nomeado para o cargo em maio de 2022, saindo antes do término do seu mandato, previsto para setembro de 2025, quando terminava a comissão de serviço de três anos.

Segundo a mesma fonte, Francisco Narciso será colocado no Tribunal Constitucional.

O novo diretor do DCIAP, Rui Cardoso, tomou posse como procurador-geral adjunto a 04 de setembro de 2024, ficando colocado na Procuradoria-Geral Regional de Évora.

Entrou na magistratura do Ministério Público em 1995 e foi docente do Centro de Estudos Judiciários entre setembro de 2016 e janeiro de 2023.

Foi eleito presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) em março de 2012, sucedendo a João Palma na liderança do sindicato.

Ainda dirige a Revista do Ministério Público, tutelada pelo sindicato.