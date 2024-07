Desde logo o processo Influencer, que conduziu à demissão do António Costa, mas também as escutas prolongadas a políticos, a demora nas investigações, as violações do segredo de justiça e o combate à corrupção.



A procuradora-geral da República vai ser entrevistada pelo jornalista Vitor Gonçalves em simultâneo na RTP1 e RTP3.