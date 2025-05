Procuradores que lidam com violência doméstica precisam de mais formação

Paulo Lona admite preocupação face às críticas. O presidente do sindicato chama também a atenção para o desgaste a que estão sujeitos os procuradores que lidam com estas matérias.Já Nuno Matos, presidente da Associação Sindical de Juízes, diz que as mulheres portuguesas vítimas de violência doméstica estão protegidas pelos tribunais e contraria algumas das críticas deixadas no documento.A presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, em declarações esta manhã na Antena 1, refere que toda a sociedade precisa de mais sensibilização sobre o tema.Sandra Ribeiro pede também formação específica para os profissionais do setor da Justiça que lidam com o tema.Sandra Ribeiro diz ainda que é importante refletir sobre o regresso do discurso de ódio e dos discursos misóginos à sociedade portuguesa.Defende também que o crime de violação passe a ser crime público.