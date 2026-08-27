Procuradoria-Geral da República recebeu denúncia contra diretor da Polícia Judiciária

De acordo com a agência Lusa, a Procuradoria Geral da República confirmou ter recebido uma denúncia relativa a Carlos Cabreiro e que a mesma foi remetida ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



Segundo avançou o canal NOW e o jornal Expresso, a queixa apresentada está relacionada com processo Football Leaks e admite que terão sido feitas escutas sem autorização de um juiz, tendo o atual diretor da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, dito em tribunal, durante o julgamento, que não foram feitas escutas no terreno.



Este processo, que foi julgado em 2023, envolveu casos de acesso indevido e violação de correspondência de entidades como o Sporting, a Doyen (fundo de investimentos ligado ao futebol), a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a PGR.



De acordo com a queixa enviada para a Procuradoria-Geral da República, estão em causa gravações feitas pela Polícia Judiciária e autorizadas por Carlos Cabreiro, em 2015, no dia em que Aníbal Pinto, arguido e condenado no processo Football Leaks e que naquela altura representava Rui Pinto, se encontrou com Nélio Lucas, dono da Doyen, e com o advogado Pedro Henriques, numa área de serviço de Oeiras.



Este encontro terá sido um dos momentos decisivos neste processo, uma vez que permitiu à Polícia Judiciária chegar à identificação de Rui Pinto, que acabou por ser condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, em setembro de 2023, por um crime de extorsão na forma tentada, três de violação de correspondência agravado e cinco de acesso ilegítimo.







