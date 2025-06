Procuradoria não dá mais informações sobre casos que decorram de especulação de denúncias anónimas

Manuel Almeida - Lusa

Nesta primeira entrevista, depois de ter entrado em funções em outubro, há oito meses, Amadeu Guerra falou do caso Spinum Viva. E se houver fundamento o procurador-geral assegura que o Ministério Público vai abrir inquérito.



Garantiu que o facto de ter sido proposto para o lugar de procurador por Luís Montenegro, isso não implica nada com as decisões que tem que tomar como responsável pelo Ministério Publico.



Amadeu Guerra espera que os resultados da averiguação preventiva possam mesmo ser conhecidos ainda antes das férias judiciais.



Já nas averiguações preventivas a colaboração com a Judiciaria está prevista, mas com limites legais, pois escutas e acesso a contas bancárias não são permitidas.