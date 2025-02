Uma das principais empresas portuguesas de produção de frango é acusada de violar as regras de bem-estar animal. A ONG Frente Animal revelou registos inéditos em Portugal de imagens de animais a serem mortos com bastões. São imagens alegadamente registadas em pavilhões do Grupo Lusiaves, onde se veem várias pessoas a matar as aves. As imagens poderão chocar os espectadores.