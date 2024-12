Produção de mel regressa à serra de Sintra

Parques de Sintra

Reza a história que em 1877 o rei D. Fernando II mandou instalar colmeias junto ao Jardim da Condessa. Cento e quarenta e sete anos depois, a Parques de Sintra recuperou esta produção de mel com a instalação de 11 apiários, espalhados pelas Tapadas D. Fernando II, do Saldanha, de Monserrate e pelo perímetro Florestal da Serra de Sintra.