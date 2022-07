Produtores de alfarroba protestam contra vaga de roubos

A manifestação, agendada para as 18h00, frente à Câmara de Loulé, concelho onde se concentra a maior extensão desta cultura de sequeiro, foi convocada pela cooperativa AGRUPA, a única associação de produtores de alfarroba e amêndoa do Algarve, que agrega cerca de 400 agricultores.O presidente da AGRUPA, Horácio Piedade, acredita que a lei “”, além de conferir maior segurança aos produtores.Segundo a GNR, o número de apreensões de alfarroba furtada no Algarve duplicou face ao ano passado, tendo sido apreendidas na região, desde janeiro, cerca de oito toneladas daquele fruto.O valor comercial da alfarroba tem aumentado o que torna o fruto alvo de furtos: uma arroba (15 quilos) ultrapassa os 40 euros, quando há quatro anos era 5 euros.





"Os agricultores no Algarve estão descontentes porque nunca se viu tanto roubo como este ano (...) Todos os dias há dezenas de agricultores a serem roubados", denuncia à Lusa Horácio Piedade, presidente do Agrupamento de Alfarroba e Amêndoa (AGRUPA).



A cooperativa, que integra cerca de 400 produtores, integrou um grupo de trabalho composto por várias entidades públicas que desenhou uma proposta para regular a compra e venda de alfarroba, rastreando o produto através da obrigação de registo no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).



Segundo explicou aquele responsável, ao fazer o registo no IFAP era entregue um cartão com o número de identificação do produtor e o comerciante só poderia comprar quando o agricultor lhe apresentasse o cartão, o que evitava, também, a evasão fiscal.



Para este ano, estima-se uma produção de cerca de 40 mil toneladas de alfarroba no Algarve, o que é considerado um ano bom, mas embora a quantidade possa vir a ser superior do que no ano passado, a qualidade da alfarroba pode ficar comprometida pelo facto de a campanha estar a iniciar-se demasiado cedo.



A semente do fruto da alfarrobeira é utilizada em várias indústrias, como a farmacêutica, a cosmética ou a alimentar - como aditivo para pudins, papas de bebé e estabilizantes de gelados -, e também para a indústria têxtil.



A polpa da alfarroba, que representa 90% do peso do fruto, é aproveitada para doçaria variada, como bolachas e bolos, licores, xarope, pão e alimentação para animais.