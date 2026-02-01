Proença-a-Nova disponibiliza piscinas municipais

Numa nota publicada nas suas redes sociais, o município de Proença-a-Nova informa que o equipamento, normalmente encerrado nos domingos, pode ser aberto mediante solicitação, devendo os interessados contactar os números 932 740 004 ou 939 827 441.

"A piscina dispõe de balneários femininos e masculinos, garantindo condições adequadas, segurança e privacidade".

A autarquia informa também que a qualidade da água das habitações mantém-se, apesar de poder verificar alguns constrangimentos, "não havendo qualquer problema no seu consumo".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 0h00 de quarta-feira até às 23h59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.