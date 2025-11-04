Professor condenado por abuso sexual a aluna pode voltar a dar aulas

O professor de educação física de Matosinhos foi condenado a um ano e dois meses de prisão com pena suspensa por crime de abuso sexual de crianças.



Ficou proibido durante cinco anos de exercer profissão que envolva contacto regular com menores.



Agora, o Tribunal da Relação do Porto aceitou parte do recurso do arguido e anulou a proibição de dar aulas.



Os juízes desembargadores referem que o caso foi um "episódio isolado" e que "apesar da conduta do arguido ser fortemente censurável" não se justifica a medida de proibição.