Professor condenado por abuso sexual a aluna pode voltar a dar aulas
Um professor condenado por abusar sexualmente de uma aluna de 12 anos pode voltar a dar aulas.
Ficou proibido durante cinco anos de exercer profissão que envolva contacto regular com menores.
Agora, o Tribunal da Relação do Porto aceitou parte do recurso do arguido e anulou a proibição de dar aulas.
Os juízes desembargadores referem que o caso foi um "episódio isolado" e que "apesar da conduta do arguido ser fortemente censurável" não se justifica a medida de proibição.