Professor fala em represálias da ULisboa por ter sugerido investigação sobre assédio

O professor fala numa represália e acusa a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de utilizar critérios de seleção pouco transparentes. Miguel de Lemos dá, agora, aulas noutra instituição universitária.

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa rebate as acusações do docente e garante à Antena 1 que o número de assistentes foi, este ano, reduzido.







O Gabinete de Apoio à Vítima da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa está sem aconselhamento jurídico. Foi criado na sequência das denúncias de assédio na instituição e que envolveram uma dezena de professores. O acordo com a Ordem dos Advogados terminou em dezembro do ano passado e não foi renovado.



Foi o que confirmou à Antena 1 Rogério Alves, advogado indicado pela Ordem para dar aconselhamento jurídico neste Gabinete.



Desde o início do ano a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa refere que houve uma denúncia presencial. Denúncia que levou a diretora da instituição a abriu um inquérito e a instaurar um processo disciplinar.