Professor Jorge Leite recordado por António Costa e Précários Inflexíveis

Lusa24 Ago, 2019, 19:55 | País

Para António Costa, segundo uma publicação na sua página oficial na rede social Twitter, Jorge Leite foi "um notável docente e um jurista que cultivou o Direito do Trabalho, sabendo que só a lei equilibra a desigual relação de força e garante a dignidade dos trabalhadores".

Jorge Leite era uma referência na área do Direito do Trabalho e foi deputado na década de 1970, eleito pelo PCP, partido do qual saiu mais tarde, tendo apoiado o BE em eleições recentes.

O primeiro-ministro considera que a morte de Jorge Leite "é uma grande perda em tempos em que o futuro do trabalho exige criatividade e fidelidade aos valores da Justiça".

O docente foi também recordado hoje, com uma publicação na rede social Facebook, pela Associação de Combate à Precariedade - Precários Inflexíveis.

"Faltam as palavras, perante uma das piores notícias que podíamos receber. Mais do que um dos maiores especialistas em Direito do Trabalho, era um lutador pelo direito ao trabalho e pelos direitos de quem trabalha", lê-se na página oficial daquela organização.

A associação recorda que o "conhecimento, empenho e dedicação" de Jorge Leite "estiveram sempre ao serviço desse bem comum, de uma luta que sempre foi a sua", sublinhando que o docente "foi essencial na reflexão para o combate à precariedade e o seu contributo foi determinante em todas as lutas, do combate aos falsos recibos verdes à denúncia do abuso do trabalho temporário, da luta pelo contrato à batalha pela erradicação da precariedade na lei".

A Precários Inflexíveis lembra ainda que teve "o privilégio" de contar com a "disponibilidade, conselhos e alertas, entusiasmo e inteligência" de Jorge Leite, bem como com o "humor que desarmava e sempre encorajou" a associação.

"O país, quem nele vive do seu trabalho, perdeu uma das mais capazes vozes e cabeças na batalha pelos direitos. Nós perdemos também um amigo", refere a organização.

Jorge Leite foi ainda membro do Observatório das Crises e das Alternativas e um dos dinamizadores do Congresso Democrático das Alternativas, de cuja Comissão Coordenadora fez parte, é também lembrado na nota do Bloco, na qual se refere a colaboração "de sempre" com a central sindical CGTP.