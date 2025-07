Professor da Póvoa de Lanhoso condenado a 17 anos de cadeia por abuso de alunas

(em atualização)

O tribunal deu como provado cerca de mil dos crimes de que o homem estava acusado.

Os testemunhos das vítimas foram "credíveis e consistentes", refere o tribunal.





No entanto, o coletivo de juízes assume que a maior dificuldade em julgamento foi conseguir apurar o "número de vezes" em que as alunas foram abusadas pelo arguido. As vítimas tinham, à altura dos crimes, entre seis e nove anos.





O professor deu aulas às crianças entre setembro de 2017 e maio de 2024.





O tribunal considerou como não provados os crimes sobre uma das vítimas, nem "o abuso sexual com regularidade diária" praticado contra as restantes dez alunas, como apontava a acusação do Ministério Público (MP).



O homem, professor primário há cerca de 24 anos, foi ainda condenado pelo crime de pornografia infantil e três crimes de maus-tratos cometidos sobre três outros alunos.





Durante o julgamento, o docente terá confessado a quase totalidade dos crimes.