Professora de Escola da Amadora é um dos casos confirmados

Segundo Graça Freitas, “ontem à noite o delegado de saúde contactou os familiares da doente (…) que contactou a escola”.



Já “esta manhã, os delegados de saúde estavam na escola para fazer, juntamente com a escola e com a comunidade educativa a avaliação do risco”,



“E chegaram à conclusão, que em cinco daquelas turmas, os alunos tinham tido contatado a professora. Avaliado o risco tomaram uma medida proporcional a esse risco. E tomaram a decisão de encerrar aquelas cinco turmas onde a professora tinha estado a dar aulas”, esclareceu.



A diretora-geral da Saúde pede que haja “confiança nos profissionais”.



“Se os profissionais chegaram à conclusão que aquelas eram as cinco turmas de risco, atuaram proporcionalmente. Portanto encerram as cinco turmas, onde poderá ter acontecido contacto da professora com os seus alunos”, acrescentou.



Graça Freitas frisou que os alunos das cinco turmas estão “em isolamento profilático voluntário”.



“Os delegados de saúde da zona, contactarão essas crianças, as suas famílias para as tranquilizar, para ver se aconteceu alguma coisa. Se têm algum sintoma, alguma dúvida. E as famílias também ficam com um contacto do delegado de saúde (…) para poderem contactar e tirar dúvidas”, explicou.



“Essas pessoas não vão ficar isoladas”, realçou.