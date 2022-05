Professora na Mealhada falha efetivação por falta de uma hora no horário anual

"Há dois anos estive em Anadia com contrato completo e anual, no ano passado estive na Lousã, também com contrato completo e anual e, este ano, estou na Mealhada com um contrato anual de 21 horas, ou seja, falta uma para ter o horário completo", explicou Anabela Pedro.

À agência Lusa, a professora de Físico-Química, do grupo 510, que lhe permite dar aulas ao terceiro ciclo e secundário, disse que aceitou o horário, "porque se não aceitasse ficaria sem trabalho e sem direito a fundo de desemprego".

"Não podia não aceitar. Como só faltava uma hora ao horário, coloquei a questão na direção do agrupamento de escolas, até porque, para podermos efetivar, precisamos de ter três contratos anuais, e completos, seguidos", precisou.

Anabela Pedro disse que a direção do Agrupamento de Escolas da Mealhada, no distrito de Aveiro, lhe respondeu que "já não tinha mais crédito horário para poder aumentar a hora em falta" no seu horário.

A docente referiu ainda que tem uma direção de turma, que lhe atribui "naturalmente mais quatro horas de serviços, mas que não são contabilizadas, porque é para atender os alunos e os pais, e não para lecionar".

"Os meus colegas de grupo também propuseram apoio a alunos que já estavam sinalizados como sendo os que tinham mais dificuldades, e que se agravaram com os confinamentos durante a pandemia, com as aulas à distância", contou.

Uma proposta que "também não foi aceite" pela direção do agrupamento que, "em dezembro, contratou um novo professor do mesmo grupo de Físico-Química com um contrato de seis horas", ou seja, Anabela Pedro defendeu que "havia a necessidade, não havia era vontade".

"E é isso que também me revolta. Isso e, em setembro, quem não aceitava o horário ficava sem trabalho e sem receber fundo de desemprego, mas agora, tendo em conta as necessidades existentes, estão a ir buscar esses professores", manifestou.

Esta professora, natural de Coimbra, disse à agência Lusa que "é por situações destas que já ninguém quer ser professor e que há tanto desânimo na profissão, porque depois de tantos anos a dar aulas é como morrer na praia".

"Vou entrar no 25.º ano de serviço a continuar a ser contratada e a tentar outra vez completar o ciclo de três contratos seguidos anuais e completos, na esperança, porque nada garante que não volte a acontecer, que no último ano não fique novamente de fora por uma hora", lamentou.