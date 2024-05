Professora Sofia Jesus foi a vencedora do Global Teacher Prize Portugal

Licenciada em Biologia, foi no tempo da faculdade que Sofia Jesus descobriu a vocação para o ensino e, nos últimos anos, foi no Agrupamento de Escolas de Real, em Braga, que se tem dedicado a desenvolver práticas pedagógicas inovadoras.

Hoje, o seu trabalho foi reconhecido com a atribuição do Global Teacher Prize Portugal 2024, um prémio que distingue o trabalho de docentes.

"Foi uma compensação por 23 anos que tenho de serviço, pelo estudo e por um trabalho consistente e persistente em termos de práticas pedagógicas", disse aos jornalistas Sofia Jesus, no final da cerimónia de entrega do prémio, que decorreu hoje em Lisboa, no Auditório do Banco Santander.

Em comunicado, a organização Mentes Empreendedoras, que promove o Global Teacher Prize em Portugal, no valor de 30 mil euros, sublinha a "abordagem inovadora" da vencedora que, segundo explicou a própria, desenvolve cenários de aprendizagem que permitem "personalizar o caminho que leva os alunos a aprender".

Além da distinção através do prémio, Sofia Jesus acredita que o maior reconhecimento do seu trabalho parte dos alunos, sobretudo daqueles que decidiram seguir-lhe os passos.

"Consegui mostrar uma profissão com brilho, glamorosa, com carisma, de modo que tenho vários ex-alunos meus que são hoje professores e que quiseram seguir a profissão de professor inspirados nas minhas práticas pedagógicas", contou, considerando que esse foi também um dos motivos para ter sido a vencedora entre os 10 finalistas, de mais de 100 candidatos.

"É uma professora que tem uma capacidade de apaixonar os alunos sobre estes temas e de lhes ensinar coisas de grande complexidade com grande eficácia", elogiou Afonso Mendonça Reis, do Global Teacher Prize Portugal.

Além de Sofia Jesus, o Global Teacher Prize distinguiu ainda, com a menção honrosa "Acesso à Cultura a professora Helena Pereira, docente de História na Escola Secundária de Casquilhos, no Barreiro, pelo desenvolvimento de vários projetos pedagógicos que combinam teatro, música e investigação histórica, de forma a criar experiências de aprendizagem envolventes e multidisciplinares.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, esteve presente na cerimónia e, num curto discurso, destacou o impacto dos professores na vida de milhares alunos, "uma oportunidade e uma responsabilidade enorme".

"Apesar de muitos problemas que temos no nosso sistema de ensino, há tantas coisas boas que acontecem dentro das salas de aula e que não têm visibilidade, e que acontecem precisamente porque há professores extraordinários", afirmou.