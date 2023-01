Professores com novas paralisações no reinício das aulas

A Fenprof decidiu retomar a paralisação ao trabalho suplementar, o Sindicato Independente dos Professores e Educadores convocou uma greve parcial e o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.) retomou uma greve por tempo indeterminado.Este sindicato concentrou-se, ao início da manhã desta terça-feira, numa escola em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, como nos relata o jornalista da Antena 1 Joaquim Reis.Está também agendada uma concentração da Fenprof em frente ao Ministério da Educação. Os docentes querem entregar um abaixo-assinado com mais de 40 mil assinaturas a contestar a contratação de professores por diretores ou entidades locais.