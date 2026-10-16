Professores de Educação Especial "não chegam"

A começar pelos 98 centros de recursos para a inclusão - que a cada ano - fornecem às escolas o apoio necessário à integração dos alunos com necessidades especificas de educação. E que começaram o ano letivo sem saber com que financiamento contavam para trabalhar. David Rodrigues - aponta a falta de planeamento e de atenção ao problema.O presidente da associação nacional de docentes da educação especial chama também à atenção para a reforma da educação inclusiva que o governo aprovou recentemente e que está prometida para entrar em vigor em Janeiro.





David Rodrigues fala de uma reforma que fica aquém das necessidades. Ela devia conter a regulação dos centros de recursos para a inclusão e a forma como eles se devem articular com as escolas.

No agrupamento de escolas de Águas Santas - na Maia o ano letivo arrancou com todos os professores colocados de educação especial. Mas o número nunca é suficiente.Há 14 professores de educação especial para acompanhar 174 alunos com necessidades especificas de aprendizagem.Apesar da aposta que o país tem feito na integração dos alunos com necessidades educativas especiais - nas escolas regulares, a realidade no terreno ainda é muito marcada pela falta de recursos para estas crianças e jovens, professores, assistentes operacionais, psicólogos, terapeutas.E à falta de profissionais junta-se também a formação. Para muitos professores a formação nesta área não é uma prioridade.O presidente da associação nacional de docentes da educação especial apela ao governo que não deite a perder tudo o que o país já fez pela educação inclusiva. Apesar de ser um dos mais avançados da Europa no que diz respeito à inclusão nas escolas regulares, a educação especial tem ainda muitas lacunas.