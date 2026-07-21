Professores de Geografia alertam para possível novo erro de classificação

Em comunicado, a associação (APROFGEO) diz ter enviado `emails` ao presidente do EduQA, Luís Santos, e ao presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), Rui Pires, a pedir a "verificação urgente da parametrização da classificação automática do item 12.1 da Prova 719 - Exame Final Nacional de Geografia A".

A associação diz ter recebido "vários relatos" de que a classificação atribuída neste item poderá não estar a respeitar os critérios de classificação publicados.

"Atendendo a que se trata de um item de classificação automática, a APROFGEO solicitou que seja verificada, com caráter de urgência, a parametrização do item 12.1 nas versões 1 e 2 da prova", lê-se no comunicado.

Já na segunda-feira, o JNE alargou o prazo de inscrição para a 2.ª fase do exame de Geografia A até ao final do dia de hoje devido a um erro na avaliação de dois itens, que obrigou à correção das notas.

O JNE explicou então que o erro resultou de "um problema de parametrização na matriz de classificação dos itens 1.3 e 4.3 da versão 2" da prova de Geografia A.

Caso se confirme a existência deste novo erro, "a APROFGEO considera indispensável que sejam adotadas, com a maior brevidade, as medidas necessárias à revisão das classificações dos alunos afetados, bem como a divulgação de informação clara junto das escolas, dos alunos e dos encarregados de educação".

A Associação alerta que esta situação pode afetar "um número significativo de alunos" e ter consequências na realização da segunda fase dos exames e no acesso ao ensino superior.

Além de Geografia, também os exames nacionais de Física e Química A tiveram de ser reclassificados devido a um erro na avaliação de um item.