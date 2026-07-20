Erro de avaliação em exames de Geografia A obriga à publicação de novas pautas

O Júri Nacional de Exames explica numa nota informativa que o erro resultou de "um problema de parametrização na matriz de classificação dos itens 1.3 e 4.3 da versão 2" na prova de Geografia A.





Nesta nota a que a RTP teve acesso explica-se que "foi efetuada a respetiva análise e correção, tendo sido revista a classificação das provas dos alunos abrangidos, de acordo com a parametrização correta dos referidos itens".





As classificações revistas serão enviadas para as escolas ainda esta segunda-feira.





Hoje era o último dia para a inscrição na 2.ª fase dos exames nacionais, que arranca na terça-feira com o exame de Português. Devido a este erro, o júri nacional decidiu dar mais um dia para que os alunos que queiram repetir o exame de Geografia A se possam inscrever.





A prova está marcada para a próxima sexta-feira, dia 24, às 9h30.





O júri agradece ainda a "colaboração das direções e dos secretariados de exames das escolas" e apresenta "as suas desculpas aos alunos afetados por este lapso".







Para além do exame de Geografia A, também os exames nacionais de Física e Química A tiveram novas pautas devido ao erro de avaliação num item.





Neste caso, foram afetados 12.603 alunos - 11.446 viram a sua nota aumentada e 1.117 baixaram, segundo revelou o ministro da Educação.