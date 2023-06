Professores de novo em protesto e há cada vez mais pais a contestar

Os docentes reivindicam o tempo de serviço prestado e não pago e apelam aos pais para que compreendam os motivos do protesto, com a convicção de que os alunos não vão sair prejudicados nas aprendizagens, refere a professora Cristina Nogueira, da Escola Básica Júlio Dinis, em Gondomar.

Várias escolas não chegaram esta terça-feira a abrir portas e os encarregados de educação, perante mais um dia em que muitos se vêem privados de ir trabalhar falam em transtorno, quer para pais quer para alunos.





Para Carla Pereira, uma das muitas mães que levaram esta manhã os filhos às escolas, permanece a dúvida sobre se a escola se mantem fechada o dia todo ou parcialmente. E mostra indignação pela forma como os professores estão a atuar.A organização do protesto também anunciou greves para a época de exames nacionais e avaliações finais.Em curso, até sexta-feira, está também o protesto do Sindicato de Todos Os Profissionais da Educação, que apela à greve a todos os procedimentos que envolvam as avaliações finais em todos os anos e ciclos de ensino.