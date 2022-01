Professores e funcionários recebem dose de reforço da vacina contra a covid-19 esta semana

As aulas presenciais são retomadas segunda-feira. Na quinta-feira, o Governo reúne-se em Conselho de Ministros para analisar a situação epidemiológica e tomar novas medidas de controlo da pandemia, se necessário.A Federação Nacional de Educação ficou satisfeita com o anúncio da vacinação dos professores.João Dias da Silva diz que era imprescindível avançar com essa medida, antes do arranque do ano letivo.A Fenprof considera a decisão positiva e lamenta que não tenha sido tomada antes.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde garante que os alunos vão voltar à escola na próxima segunda-feira, mesmo com esta subida progressiva de casos.Os responsáveis pelas escolas dizem que a palavra final sobre a abertura na segunda-feira cabe ao primeiro-ministro.O Governo já marcou para esta quarta-feira uma nova reunião com especialistas, no Infarmed. Na quinta-feira haverá Conselho de Ministros, que irá analisar se serão necessárias tomar novas medidas.