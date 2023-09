Professores e trabalhadores de escolas cumprem semana de greve convocada pelo S.TO.P.

Depois das apresentações da semana passada, cerca de um milhão e 300 mil alunos começam agora a primeira semana efetiva de aulas. Mas já com constrangimentos por causa da greve convocada pelo S.TO.P.Esta é a primeira paralisação com impacto nas atividades do ano letivo que agora arranca.





Em causa está a recuperação dos seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço congelado, além de outras questões que docentes e não docentes apontam como injustiças.

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação aponta, em concreto, os professores prejudicados pelas regras do regime de mobilidade por doença e as condições dos docentes em monodocência do primeiro ciclo. Refere ainda a falta de assistentes técnicos e operacionais nas escolas e as más condições de trabalho dos existentes.



Em São Teotónio, Odemira, o dirigente do S.TO.P. André Pestana afirmou esta manhã que os profissionais da educação estão a mostrar um grande "exemplo de cidadania" naquele que é oficialmente o primeiro dia do novo ano letivo. E quis sustentar que as greves são levadas a cabo a pensar nos alunos.



"Eu acho que o ano passado revelou que a população portuguesa compreendeu as reivindicações dos profissionais de educação e que acima de tudo estamos aqui pelos vossos filhos, pelos vossos netos", argumentou André Pestana.

Na sexta-feira, os docentes e não docentes saem à rua para uma manifestação em Lisboa.

Para além da paralisação do S.TO.P., decorre desde a passada terça-feira uma greve ao sobretrabalho, às horas extraordinárias e à componente não letiva convocada pela plataforma de nove organizações sindicais que inclui a Fenprof e a Federação Nacional da Educação.



c/ Lusa