Professores em luta. Ministro da Educação abre nova ronda de negociações

A terceira ronda negocial vai decorrer em dois dias, hoje e na sexta-feira, sendo que a Federação Nacional da Educação será uma das primeiras estruturas sindicais a ouvir as propostas da tutela.Na sexta-feira passada,, sem mais detalhes, afirmando que “depois do diálogo com os sindicatos, oportunamente estas propostas serão conhecidas”.





No domingo, a RTP apurou junto de fonte do Governo que o Ministério da Educação estava disponível para vincular professores ao cabo de três contratos, passando assim a vigorar o mesmo tempo necessário para vinculação na restante Administração Pública. Ideia que não demoveu os protestos da classe docente.





A terceira ronda negocial acontece num momento de forte contestação dos professores, que rejeitam algumas das intenções da tutela para o novo regime de recrutamento e mobilidade e reivindicam respostas a vários problemas antigos, relacionados com condições de trabalho e salariais, progressão na carreira e precariedade.

S.T.O.P. mantém protestos por tempo indeterminado

Estão também em curso protestos e manifestações do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.).

Proposta do Governo prevê mais quadros de escola



O Governo está disponível para vincular professores tal como no resto da Administração Pública. a Fenprof diz que não percebe a novidade, já que falta esclarecer como vai ser feita a contagem de tempo.

Fenprof fala em 90% de adesão à greve dos professores

O presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa e secretário-geral adjunto da Fenprof diz haver concelhos em que as escolas não abriram.

País não vai aguentar situação atual por "muito tempo", avança a CNE

"Nenhum país aguentará uma situação destas por muito tempo". Este é o alerta deixado na Antena 1 pelo presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes.





O órgão consultivo acompanha com particular preocupação os protestos nas escolas e o braço-de-ferro entre Governo e professores. Domingos Fernandes acredita que em breve será encontrada uma solução, até porque as escolas e famílias não aguentam muito mais tempo.



Entrevistado esta segunda-feira na Antena 1, o presidente do Conselho Nacional de Educação reconhece que os professores estão cansados da falta de respostas para problemas antigos.