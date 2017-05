Professores exigem regime excecional de aposentação

No Dia Nacional de Luta do Professor, promovido pela FENPROF, ao início da tarde os docentes marcam também presença nas galerias da Assembleia da República para acompanhar o debate sobre a Petição "Respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto de carreira", entregue pela FENPROF, com mais de 20.000 assinaturas, e que aborda aspetos como as carreiras, a aposentação e os horários de trabalho.



Nas escolas cumpre-se a data limite para a aprovação de moções a enviar aos grupos parlamentares, exigindo a resolução dos problemas em causa.



Dar-se-á também início ao debate sobre as lutas a desenvolver em junho, caso o ministro da Educação não responda às questões suscitadas, estando em cima da mesa a possibilidade de realização de uma manifestação nacional em 17 de junho ou uma greve a partir de 19 de junho, época de avaliação e exames.



Eram 7h00 um grupo de professores partiu de Faro em direção a Lisboa, como testemunhou o jornalista Mário Antunes.