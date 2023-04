Professores iniciam em Lisboa um acampamento de protesto

Previsto para o Largo do Carmo, o protesto inicia-se no Rossio para não colidir com outras manifestações previstas para aquele espaço para assinalar o 25 de Abril, fixando-se ali a partir de terça-feira.”, contou à Lusa a docente Helena Vicente Gomes, que dá aulas de Inglês e de Alemão.A professora explicou que esta é mais uma iniciativa de profissionais de educação que se organizam através do Whatsapp ou do Facebook.Durante o acampamento, vão promover vigílias e participar noutras iniciativas como o desfile do 25 de Abril.Os principais motivos do protesto continuam a ser “a intransigência da tutela em não devolver os mais de seis anos e seis meses de tempo de serviço congelado, não acabar com os estrangulamentos de acesso aos 5º e 7.º escalões nem com o fim das quotas nas avaliações”, resumiu.