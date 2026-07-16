Professores passaram a noite a corrigir items de exames

É isso que diz esta manhã à RTP Antena1 José Feliciano Costa, um dos secretários gerais da FenprofJosé Feliciano Costa acredita que as correções vão estar prontas até amanhã, mas tem dúvidas de que fiquem bem feitas. Essa é de resto a razão do pedido de auditoria a todo o processo que a Fenprof enviou à Procuradoria Geral da República.