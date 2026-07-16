País
Professores passaram a noite a corrigir items de exames
Ainda há professores que estão a corrigir esta manhã itens dos exames nacionais, apesar do prazo já ter terminado.
É isso que diz esta manhã à RTP Antena1 José Feliciano Costa, um dos secretários gerais da Fenprof
José Feliciano Costa acredita que as correções vão estar prontas até amanhã, mas tem dúvidas de que fiquem bem feitas. Essa é de resto a razão do pedido de auditoria a todo o processo que a Fenprof enviou à Procuradoria Geral da República.
José Feliciano Costa acredita que as correções vão estar prontas até amanhã, mas tem dúvidas de que fiquem bem feitas. Essa é de resto a razão do pedido de auditoria a todo o processo que a Fenprof enviou à Procuradoria Geral da República.