Professores prejudicados por erro no preenchimento de candidatura
Três dezenas de professores queixam-se de estarem a ser prejudicados por um erro que cometeram no preenchimento da candidatura.
O Ministério da Educação garante à Antena 1 que vai avaliar estes casos. A jornalista Sandra Henriques conta o caso de uma destas professoras.
Contactado pela Antena1, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação afirma que, no âmbito do concurso de mobilidade interna para o próximo ano letivo, foi identificada uma situação que envolveu 27 docentes que, depois de mudarem de quadro de zona pedagógica no concurso interno, indicaram incorretamente o quadro onde estavam vinculados.
O sistema processou as candidaturas com base nisso e as colocações foram, entretanto, validadas pelos Agrupamentos de Escolas, seguindo os procedimentos normais.
O Ministério da Educação garante que vai ser feita uma avaliação jurídica desta questão para encontrar uma solução que garanta a equidade entre todos os docentes.