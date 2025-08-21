Professores prejudicados por erro no preenchimento de candidatura

Foto de MChe Lee na Unsplash

No concurso de mobilidade interna para este novo ano letivo, foram colocados em escolas muito longe de casa, porque se enganaram a indicar o quadro de zona pedagógica.



O Ministério da Educação garante à Antena 1 que vai avaliar estes casos. A jornalista Sandra Henriques conta o caso de uma destas professoras.



Contactado pela Antena1, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação afirma que, no âmbito do concurso de mobilidade interna para o próximo ano letivo, foi identificada uma situação que envolveu 27 docentes que, depois de mudarem de quadro de zona pedagógica no concurso interno, indicaram incorretamente o quadro onde estavam vinculados.



O sistema processou as candidaturas com base nisso e as colocações foram, entretanto, validadas pelos Agrupamentos de Escolas, seguindo os procedimentos normais.



O Ministério da Educação garante que vai ser feita uma avaliação jurídica desta questão para encontrar uma solução que garanta a equidade entre todos os docentes.