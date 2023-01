Professores prometem acampar à porta do Ministério

Terminado o prazo estabelecido pela estrutura sindical, os professores estão dispostos a aguardar no local a apresentação de novas propostas, por parte do ministério, relacionadas com a revisão do regime dos concursos de colocação, a recuperação do tempo de serviço congelado, o fim das quotas na avaliação e um regime específico de aposentação.A partir da próxima segunda-feira, inicia-se uma greve que, distrito a distrito, abrangerá todo o território continental.A sequência de greves distritais termina com a uma manifestação nacional marcada para 11 de fevereiro, em defesa da profissão, de acordo com o anunciado pela estrutura sindical.