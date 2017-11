Professores têm promessas de reposição salarial

A revelação foi feita pelo secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), Mário Nogueira, à saída da reunião com o Governo no Ministério da Educação (ME) e contraria o que havia sido dito anteriormente às outras forças sindicais que se reuniram com o executivo antes desta federação.



A explicação surgiu na palavra de Mário Nogueira, depois de várias horas à mesa das negociações com o Governo.



Mário Nogueira a registar a flexibilidade do Governo para contabilizar os nove anos de congelamento de carreiras e proceder ao pagamento faseado já nesta legislatura.



Da reunião com o Governo, o secretário-geral da FENPROF trouxe também a promessa de que o estatuto de carreira docente não será alterado.





Para esta sexta feira está marcada outra reunião entre os sindicatos dos professores e os representantes do ministério da Educação, reunião prevista para as 17h30 para que o acordo seja ou não assinado.