Professores voltam às negociações com o Governo

Em causa está uma proposta para alterar a regulamentação do regime que permite a mudança de escola aos professores com doenças graves ou com familiares próximos nessa situação, e outra que prevê a renovação de contratos completos e incompletos.É a terceira reunião negocial e foi convocada pelo Ministério da Educação depois de vários sindicatos terem solicitado a negociação suplementar por discordarem do documento final apresentado pelo executivo na semana passada.