Profissionais de saúde só ficam de quarentena se tiverem sintomas

Um despacho da Direção Geral de Saúde está a gerar polémica entre os profissionais. Determina que só entram de quarentena se tiverem sintomas.Até agora, seguiam as indicações gerais e ficavam em isolamento profilático em caso de contacto com casos positivos.