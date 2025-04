Os profissionais do Serviço de Oncologia do Algarve apresentaram escusa de responsabilidade à administração, à Ordem dos Médicos e ao Ministério da Saúde. Na carta a que a RTP teve acesso, assumem-se revoltados com atrasos nas cirurgias, na autorização para a dispensa de medicamentos e nos exames complementares de diagnóstico, o que leva os doentes a esperar cinco meses para iniciar tratamentos.