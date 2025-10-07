Profissionais em falta. Atrasos nos pedidos dos Registos e Notariado
Foto: RTP
Os pedidos de nacionalidade estão entre os que enfrentam maiores atrasos nos balcões dos registos. Em agosto, o Instituto dos Registos e Notariado foi obrigado a suspender, de forma temporária, alguns serviços devido à crónica falta de profissionais, agravada pelas férias. A situação já voltou à normalidade possível.
Agora, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado alerta para a contínua falta de funcionários, que vai limitar o atendimento. À Antena 1, Arménio Maximino fala em mais de 200 funcionários em falta nas conservatórias e mais de mil nos registos.
Por causa da falta de pessoal, o responsável sindical refere grandes atrasos. O serviço de obtenção de nacionalidade portuguesa é um dos mais afetados.
Há nesta altura duas formações a decorrer, mas o presidente do sindicato diz que não é suficiente e avisa que, se não houver uma aposta nos recursos humanos e na carreira destes profissionais, pode haver mais serviços a encerrar.
O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado reúne ainda este mês com o Governo, para negociar a valorização das carreiras.