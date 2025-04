Programa AD. Montenegro promete aumento do salário mínimo para 1.100 euros e redução do IRC até 17%

(em atualização)





Luís Montenegro começou a conferência de imprensa, no Centro de Congressos de Lisboa, a garantir aos portugueses que podem contar com o espírito de equipa de uma "coligação que tem funcionado tão bem que parece só um partido" e que tem vontade de servir Portugal.







Apesar da instabilidade mundial, o primeiro-ministro afirmou que "Portugal está bem e recomenda-se", com estabilidade económica e financeira e sem estabilidade política roubada pela oposição . Luís Montenegro acusou a oposição política de se ter juntado para tirar a estabilidade ao país e empurrado os portugueses para eleições antecipadas.





"O mundo mudou e está instável", afirmou Montenegro. "A pressão do exterior é enorme e é importante termos sentido de responsabilidade, de realismo e de fazer o interesse coletivo face a qualquer outro interesse", considerou.







Antes de renovar as suas promessas para as eleições legislativas de 18 de maio, o líder do PSD elencou os feitos do Governo da AD em áreas como a saúde e a educação, culpando o estado de degradação dos serviços públicos que não permitiu ao Governo da Aliança Democrática resolver todos os problemas no último ano.







"Se as políticas seguidas forem invertidas os resultados vão piorar", garantiu Montenegro.



"Não prometemos mundos e fundos"



Luís Montenegro apresentou o programa eleitoral da AD - PSD / CDS para as legislativas de 18 de maio que considerou ser o "essencial do programa do Governo" com ambição, realismo e responsabilidade.







O líder da Aliança Democrática disse ter os "pés na terra" e "não prometer mundos e fundos" aos portugueses ao contrário da oposição, mas anunciou um aumento dos salários, a redução de impostos sobre os rendimentos do trabalho e um investimento em Defesa.







Na próxima legislatura a AD prevê um aumento dos rendimentos gerais com uma proposta de aumento do salário mínimo para os 1.100 euros (atualmente nos 870 euros) e o médio para os 2.000 euros até ao final da próxima legislatura, assim como que nenhum pensionista ganhe menos de 870 euros em 2029.