Programa de combate a pobreza infantil ajudou quase 2.000 crianças em quatro anos

O objetivo do programa Proinfância da Fundação "la Caixa" é promover o desenvolvimento educativo, social e familiar das crianças e jovens, garantindo que a "falta de recursos não limita as suas oportunidades de futuro", segundo um comunicado da organização.

Segundo a fundação, o programa Proinfância da Fundação "la Caixa" acompanhou 1.970 crianças e jovens e apoiou 1.290 famílias em situação de vulnerabilidade e 2021 e 2025.

No ano passado, o programa acompanhou 1.451 crianças e jovens e apoiou 977 famílias.

Mais de 50% destas famílias são monoparentais (apenas um dos pais vive com os filhos), como é o caso de Sandra Lopes, uma mãe com quatro filhos, que começou a ser ajudada pela associação em 2022.

Sandra Lopes, que veio com os seus quatro filhos de São Tomé é uma das famílias que está a ser apoiada por este programa.

A são tomense disse à Lusa que o programa ajudou muito na adaptação das crianças na escola, que têm explicações, consultas com um psicólogo, material escolar e atividades, como por exemplo a dança.

Sandra Lopes disse que a iniciativa ajudou-a chegar a apoios, como refeições para os filhos na escola, sendo que o programa ajuda os beneficiários através de instituições de ensino e organizações depois de sinalizar as pessoas.

A iniciativa disponibilizou também terapia da fala para o seu filho mais novo, que tem nove anos, destacando que o menino tinha dificuldades em ler e que atualmente "lê lindamente".

"Ele já melhorou muito", disse Sandra Lopes, que tem um trabalho a ?part-time? e recebe cerca de 400 euros por mês.

O Programa Proinfância está presente em 13 municípios, designadamente Almada, Amadora, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Loulé, Loures, Porto, Seixal, Vila Nova de Gaia, no Funchal (Arquipélago da Madeira) e Ponta Delgada (Arquipélago dos Açores).

O programa, que começou em Espanha em 2007 e chegou a Portugal em 2021, envolveu 66 entidades sociais e representou um investimento de cerca de 2,1 milhões de euros em Portugal ao longo de 2025.