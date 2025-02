Programa de Macron e Montenegro sobre oceanos muda de local devido ao mau tempo

A informação foi avançada pelo gabinete do primeiro-ministro e deve-se à chuva intensa que, desde manhã, cai em Lisboa.

"A cerimónia prevista para as 16:25 no Veleiro Santa Maria Manuela, no Cais do Adamastor, Parque das Nações, passou por razões climatéricas para o Centro Cultural de Belém (Sala Sophia de Mello Breyner)", informa uma nota do gabinete de Luís Montenegro.

Esta cerimónia servirá para as autoridades portuguesas transferirem para Macron os poderes para a realização da terceira edição da Conferência da ONU sobre o Oceano (a segunda ocorreu em Lisboa em 2022), que decorrerá entre 09 e 13 de junho deste ano em Nice (sul de França).

Em junho de 2022, Macron esteve em Portugal precisamente para participar na Conferência dos Oceanos em Lisboa.

Luís Montenegro reuniu-se pela primeira vez com Macron, no Eliseu, em Paris, em junho do ano passado, quando ambos tiveram um almoço de trabalho.

A visita de Macron, a convite do Presidente português, é a primeira de Estado de um Presidente francês a Portugal em 26 anos. A última aconteceu em 1999 com Jacques Chirac.

Depois de encontros oficiais com o Presidente da República, o primeiro-ministro e uma cerimónia na Assembleia da República, o programa do Presidente francês inclui, ainda hoje, uma visita à chamada fábrica dos unicórnios, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e o jantar oficial oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio da Ajuda, com discursos de ambos.

No segundo dia, na deslocação do chefe de Estado francês ao Porto para se encontrar com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, deverá ser assinada cerca de uma dúzia de acordos bilaterais, incluindo "um acordo de amizade, um acordo de cooperação franco-portuguesa e uma carta de intenções no domínio do armamento.

Também serão assinados acordos de cooperação cultural, científica e técnica, polícia, coprodução cinematográfica, em particular com o Centre National de la Cinématographie, e um plano de ação a favor do ensino superior, da ciência e da inovação.

Macron participa também num fórum de negócios franco-português no Porto com Marcelo e Montenegro, com foco na cooperação económica e de investimento de França a Portugal, e os laços entre os dois países, bem como questões relativas a inovação, defesa e preservação da soberania na Europa.