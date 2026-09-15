Programa digital para apoiar mulheres na menopausa criado na Universidade de Coimbra

Programa digital para apoiar mulheres na menopausa criado na Universidade de Coimbra

Um programa digital de intervenção psicológica para responder aos desafios físicos e emocionais da transição para a menopausa foi criado na Universidade de Coimbra (UC), acompanhado de um estudo dirigido a mulheres entre os 40 e 60 anos.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Designado "Cuidar-ME -- Autocuidado durante a Menopausa: uma intervenção psicológica para promover a saúde mental e a qualidade de vida das mulheres durante a (peri)menopausa", o programa digital, acessível através de computador ou de telemóvel, com acesso à internet, "oferece estratégias práticas e informações baseadas em evidência científica para promover o autocuidado, o bem-estar e a qualidade de vida durante a perimenopausa e a menopausa", referiu a UC, numa nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa.

A equipa de investigação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), responsável pelo desenvolvimento da ferramenta digital, está a testá-la, notando que a menopausa e a perimenopausa "são fases naturais de transição biológica e emocional profundas, constituindo um marco desenvolvimental significativo durante a idade adulta".

"A transição para a menopausa é uma fase com muitas mudanças físicas e psicológicas que podem ter impacto não só na mulher e no seu bem-estar, mas também nas suas relações em diversos contextos, como o pessoal e o profissional", argumentou, citada na nota, Ana Fonseca, docente da FPCEUC e investigadora do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental.

"Muitas vezes, a mulher vive esta fase sozinha, sem partilhar o que sente ou mesmo sem perceber bem o que se está a passar consigo, porque, infelizmente, este tema ainda é tratado como um tabu", enfatizou a especialista.

Ana Fonseca defendeu a importância da investigação dirigida especificamente a esta fase do ciclo de vida das mulheres adultas, lembrando que o período de transição para a menopausa "está frequentemente associado a sintomas como oscilações de humor, ansiedade, alterações de sono e perturbações na qualidade de vida global".

"Apesar do seu impacto na vida das mulheres, o apoio psicológico é ainda escasso e de difícil acesso para a maioria das mulheres".

Deste modo, o programa "apresenta uma solução digital e acessível que orienta as utilizadoras em estratégias de autocuidado e regulação emocional, promovendo competências práticas para gerir alguns dos sintomas da menopausa".

O "Cuidar-ME" é composto por oito módulos que podem ser realizados ao ritmo de cada participante, com informações, exercícios e estratégias para a gestão de ansiedade, regulação do humor ou aceitação, entre outros temas.

"Procura ajudar as mulheres a compreender as mudanças que possam estar a sentir durante a transição ou após a menopausa e ajudá-las a encontrar estratégias úteis para promover o seu bem-estar e a sua saúde mental", reforçou Ana Fonseca.

Paralelamente, a equipa de investigação está a realizar um estudo, dirigido a mulheres entre os 40 e 60 anos de idade que se encontrem em perimenopausa ou pós-menopausa e que vivam em Portugal, para avaliar a eficácia e aceitabilidade desta intervenção.

"Procuramos compreender a experiência das utilizadoras do programa e avaliar se, depois da participação, existem melhorias no seu bem-estar e saúde mental", frisou a docente.

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