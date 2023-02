Programa "Estou Aqui! Crianças" lançado em Odivelas

O programa prevê a atribuição de pulseiras com um código, sem associação a quaisquer dados pessoais, que permite localizar rapidamente as crianças. No ano passado foram atribuídas 48.250 pulseiras e desde o arranque da iniciativa em 2012 já foram atribuídas cerca de meio milhão de pulseiras.Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre apenas precisa de contactar a PSP através do número de emergência nacional (112), comunicando a localização e o código da pulseira que a criança tem consigo.O "Estou Aqui! Crianças", destinado a crianças com idades entre os 2 e os 10 anos, foi lançado pela PSP em parceria com a operadora de telecomunicações MEO, com a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, a Rádio Comercial, a organização Missing Children Europe e o Instituto de Apoio à Criança, a que se juntou este ano a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).