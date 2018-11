Programa militar dos EUA usado para manipular eleições de Trump

A revelação foi feita hoje na WebSummit pelo homem que conhecia bem o programa e que denunciou o caso que ficou conhecido com escândalo Cambridge Analytica.





Cristopher Wylie, ex-funcionário Cambrige Analytica (na foto), é o homem que colocou a boca no trombone: denunciou o escândalo da Cambridge Analytica, a empresa que obteve ilegalmente dados de milhões de utilizadores do Facebook para manipular eleições, principalmente nos EUA.





Ele veio contar que os eleitores foram submetidos a um programa para combater o Estado Islâmico.



As redes sociais tornaram-se assim em armas muito difíceis de compreender e dominar. Por isso, as fake news são o chavão da nova sociedade - as mentiras travestidas de notícias com implicações políticas



E tudo isto só é possível graças ao petróleo dos novos tempos, as bases de dados bem organizadas. Quem sabe disso como ninguém é a Google.